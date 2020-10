Nieuwe graffiti op schutting: ‘Dit is niet voor de massa maar voor de fijnproevers’

,,Mooi man’’, zegt een vrouw die voorbij de houten wand wandelt. Complimentje voor Patrick de Kaste die al een paar uur bezig is om de saaie schutting te kleuren. ,,Het wordt een varkentje’’, legt hij uit met een spuitbus in de hand. ,,Er komt ook een been bij. Ja, om de voet dwars te zetten van wie er iets overheen wil spuiten’’, voegt hij er aan toe.

Wegjagen

De Kaste heeft onlangs op verzoek van de gemeente de tunnel bij de Diezebrug een ander aanzien gegeven. En vijf jaar geleden mocht hij als mede-oprichter van Kings of Colors aan de slag met de schutting van het Gasthuiskwartier. Het ging om cartoons en zogenaamde fotorealistische portretten. Vooral de chirurg met mondkapje zag er levensecht uit. ,,Dat is er dit keer niet bij. Want vorige keer hadden de opdrachtgevers zoals de gemeente en de projectontwikkelaar er een redelijk bedrag voor over. En nu zo goed als niets. Maar de mensen die ons vroeger zouden wegjagen, waarderen het nu. Er is een soort acceptatie.’’

Volledig scherm Graffiti op de schutting bij het Gasthuiskwartier aan de Zuid-Willemsvaart. © Marc Brink/BD

Stadion De Vliert

De Kaste verwacht dat uiteindelijk zo’n tien graffiti-kunstenaars in de loop van van deze week de laatste hand leggen aan het project. Ricardo (‘Liever geen achternaam in de krant’) voorziet het hout van grote letters zoals hij dat jaren geleden ook heeft gedaan bij stadion De Vliert. ,,Wat we hier maken is vergeleken met een paar jaar geleden niet voor de massa maar voor de fijnproevers.’’

Volledig scherm Een enkeling draagt een gasmasker. © Marc Brink/BD