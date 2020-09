Nieuwe hoogvlieger op Bossche kermis: Booster maakt plaats voor Airrace Bungee

,,Ik was hier liever langer gebleven. Want ik kijk er tevreden op terug. Maar ik had net afspraken gemaakt voor de kermis in Assen. En daar moet je je aan houden’’, zegt Elsinga.

Manoeuvreren

De laatste klanten waren woensdagavond rond 22.00 uur uit zijn attractie gestapt toen hij met medewerkers begon met het afbreken van de Booster. ,,Tegen een uur of een was ik klaar. Nee, het was geen probleem om te manoeuvreren tussen de andere attracties. Want vanwege de coronaregels zijn de gangpaden een meter of zes breed.’’

Behalve bredere gangpaden levert het coronatijdperk alleen nadelen op voor Elsinga en zijn collega’s . ,,Ik had normaal gesproken de afgelopen maanden op 22 kermissen gestaan. Maar met Den Bosch erbij heb ik er vier gehad. En na Assen is het afwachten. Daar had ik eigenlijk al eerder tijdens de TT kunnen staan, maar de TT werd met de kermis afgelast.’’

Volledig scherm Kermisexploitant Daniël de Voer. © Eigen foto

Driftend door de bocht

Daniël de Voer legde donderdagmiddag tegen twaalf uur de laatste hand aan de afwerking en controles van de Airrace Bungee. De opbouw begon ‘s nacht rond half twee en was even over zessen klaar.

De afgelopen twee jaar stond De Voer met dezelfde attractie op de Bossche Markt. Normaal gesproken had hij dit jaar inmiddels 17 kermissen achter de rug gehad. Maar door de coronaregels is Den Bosch pas de derde kermis dit jaar. ,,De Airrace Bungee is de enige van zijn soort in de Benelux. Het is normaal gezien een populaire attractie’’, zegt De Voer.

De exploitant had het liefst in ‘het prachtige centrum’ gestaan, maar hij vindt de Brabanthallen wel ‘mooi’. Daar staat hij al ruim anderhalve week met familieattractie Race-O-Rama waarbij bezoekers in een auto rondrijden en driftend door de bocht gaan. Volgens De Voer werd deze attractie de afgelopen tijd ‘goed bezocht’.

Volledig scherm Op de Bossche kermis gelden coronaregels. Dat is ook het geval bij de schietsalon. © Marc Brink/BD