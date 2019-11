Nieuwe hoop op schadevergoeding voor Rosmalens restaurant Casa Don Arroyo

De minister moet binnen dertien weken een nieuwe beslissing nemen over een afgewezen schadeclaim uit 2014, zo bepaalde de Raad van State eind vorige week. Restaurant Casa Don Arroyo uit Rosmalen vroeg 5,5 jaar geleden een schadevergoeding aan vanwege het verleggen van de Zuid-Willemsvaart tussen 2011 en 2013.

Niet in waarde gedaald

De toenmalige minister van Infrastructuur en Milieu liet restaurateur Van Vlijmen, eigenaar van Casa Don Arroyo, met lege handen staan. De minister vond toen dat het pand van het restaurant aan de Graafsebaan door het nieuwe tracé niet in waarde was gedaald, ook al was het kanaal 57 meter dichterbij komen te liggen dan eerst de bedoeling was. Van Vlijmen zou ook geen inkomensschade hebben geleden door de afsluiting van de Graafsebaan.

Onderzoek

De slepende schadezaak werd pas afgelopen zomer behandeld door de Raad van State. Vorige week woensdag droeg de hoogste bestuursrechter het ministerie op om het onderzoek naar de schade te heropenen. De Raad van State geeft de minister daar niet veel tijd voor. Uitgezocht moet worden hoe vaak de Graafsebaan tussen november 2011 en november 2013 is afgesloten.

Misgelopen inkomsten

Volgens het ministerie is de Graafsebaan in die periode maar twee weken dicht geweest. Casa Don Arroyo stelt dat het restaurant veel vaker onbereikbaar is geweest, waardoor flink wat inkomsten zijn misgelopen. Infrastructuur en Waterstaat moet ook uitzoeken of het pand minder waard is geworden.