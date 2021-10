Nieuwe huurwoningen in pand aan Bossche Parklaan. Vleermuizen krijgen poosje voorrang om te nestelen

Brabant Wonen: Spoedzoe­kers in zusters­flat Parklaan Den Bosch

13 februari DEN BOSCH - In de voormalige zustersflat in het gebouw van Pompen & Verlouw aan de kant van de Parklaan in Den Bosch komen tijdelijk spoedzoekers. Eigenaar Brabant Wonen gaat de veertien eenpersoons studio’s opknappen en verwacht in maart/april met de verhuur te beginnen.