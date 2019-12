Nieuwe huurwoningen leiden niet tot Bossche dans op tafel

Dat perspectief zit dan vooral in een zoektocht naar nieuwe locaties voor nog eens honderd extra woningen, kondigt bestuurder Mohammed Acharki van Zayaz namens de Bossche corporaties aan. Wethouder Roy Geers tempert dat enthousiasme. ,,Wij denken aan 75 tijdelijke woningen, mogelijk al in 2020. Maar we moeten nog naar locaties kijken.’’



Voor wie die tijdelijke woningen uiteindelijk bestemd zijn, alleen studenten, kleine gezinnen of een mix, is nog niet bekend. In september van dit jaar leverde BrabantWonen nog zestig woningen voor (internationale) studenten op aan de Fuik.