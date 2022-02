Nieuwe ‘Isabellabrug’ tussen Den Bosch en Vught komt op andere plek én kost meer geld

Na expositie nu een festival over goth in Den Bosch met een ‘duivels pianocon­cert’

DEN BOSCH - Liefhebbers van goth kunnen in Den Bosch al hun hart ophalen met de expositie GOTH - Designing Darkness in het Design Museum, maar binnenkort kunnen ze helemaal los. Er komt begin maart zelfs een tweedaags festival over de populaire subcultuur: ‘Oh my GOTH!’

24 februari