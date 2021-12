Nieuwe Italiaanse zaak in passerelle in Den Bosch Centraal: ‘Veel studenten waarderen goede pizza op het station’

Swirl’s gesloten

In oktober ging de eerste vestiging open op station Zwolle. Loes van der Pauw, formatmanager van Luca’s by Julia’s: ,,We zochten naar een formule waarin we reizigers snel kunnen helpen aan Italiaanse gerechten on-the-go. Er reizen veel studenten via station ’s-Hertogenbosch. Uit onderzoek weten we dat zij een kwalitatief goede pizza op het station waarderen.’’