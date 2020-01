Nieuwe jaar begint druk voor de brandweer in Brabant-Noord, negentig keer uitgerukt

Gaslek op de Markt in Den Bosch

Een opvallend incident was er op de Markt in Den Bosch. Een deel ervan is rond de jaarwisseling afgezet vanwege een gaslek naast het stadhuis. Vermoedelijk is dat lek ontstaan nadat vuurwerk in een put is gegooid. Energiemaatschappij Enexis is enkele uren bezig geweest met de herstelwerkzaamheden. De medewerkers van het bedrijf hebben om middernacht de werkzaamheden even stilgelegd, voor hun eigen veiligheid.