Nieuwe Jamfabriek, richt zich alleen nog maar op voeding

video Woning beschoten in Den Bosch, politie doet groot deel van nacht sporenon­der­zoek

10:53 DEN BOSCH - Een woning aan de Hadewychstraat in Den Bosch is zaterdagavond beschoten. Een persoon was nog in het pand aanwezig ten tijde van de schietpartij, maar bleef ongedeerd. Dat meldt de politie.