Nieuwe kans voor bomen van de Parade: Geschikt voor broodplankjes, banken of liever iets anders

Ad van Liempt schrijft boek over Hintham, ’Het slopen doet nog steeds zeer’

14 februari HINTHAM - Door zijn achtergrond als stedenbouwkundige was Ad van Liempt (77) altijd al geïnteresseerd in wegen en gebouwen. Na bijna vijftig jaar rondgekeken te hebben, was het tijd voor een nieuw boek: De ruimtelijke historie van Hintham.