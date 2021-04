Nieuwe kering én gemaal houden ook de komende decennia de voetjes droog in Vught

VUGHT - Als aan het einde van het jaar ook het nieuwe gemaal ‘Beukenhorst’ klaar is, is Vught weer verzekerd van droge voeten de komende vijftig jaar. De nieuwe regionale waterkering op het historische landgoed is al af.

De kering is een robuuste dijk die Vught beschermt tegen hoogwater vanuit de Essche Stroom, óók bij extreme situaties. Volgens berekeningen zou Vught, door overstroming van de beek, eens in de 150 jaar tot aan de Glorieuxlaan onder water kunnen komen staan.

Vijzelgemaal wordt elektrisch gemaal

De nieuwe dijk is overal ruim dertig centimeter hoger dan de meest extreme waterstand. De volgende stap is nu het vervangen van het oude ‘vijzelgemaal’ op Landgoed Beukenhorst.

Volledig scherm Het nieuwe gemaal Beukenhorst wordt een elektrisch gemaal. © Waterschap de Dommel



Dinsdag is Waterschap De Dommel gestart met de werkzaamheden. Het gemaal zorgt met name voor de afwatering van het zuidelijk deel van de gemeente Vught. ,,Aan het einde van dit jaar is het gemaal klaar voor gebruik”, vertelt projectleider Frans Jagt van Waterschap de Dommel.

Risico op uitval

Het huidige gemaal stamt uit de jaren zestig en is aan vervanging toe. ,,Het risico op uitval wordt te groot”, aldus Jagt. ,,En met het nieuwe gemaal zijn we ook voorbereid op de gevolgen van het verdiepte spoor in Vught op de waterstand.”

Het nieuwe gemaal wordt een elektrisch gemaal met twee pompen. Daarnaast komt er een mogelijkheid om het water bij lage rivierwaterstanden naar de Essche Stroom af te voeren. Het gemaal komt voor een deel te liggen in de kering Beukenhorst. ,,Door het nieuwe ontwerp met een vrij vervallozing kunnen ook vissen het gemaal straks passeren. Dat is nu niet mogelijk. Alleen wanneer de pompen werken, bij hoge afvoeren, wordt de toegang voor vissen afgesloten.”

De nieuwe kering en het nieuwe gemaal zorgen ervoor dat Vught ook de komende vijftig jaar weer verzekerd is van droge voeten. Dat geldt ook voor de dassen. De Boxtelseweg is namelijk opgehoogd en de dassentunnel onder de A2 heeft een nieuwe hoogwatervrije ingang gekregen. Jagt: ,,Het ligt er straks allemaal weer spik en span bij. En het bijzondere is dat we volledig werken op Landgoed Beukenhorst dat particulier bezit is. We krijgen daarvoor alle medewerking.”

Beschermen tegen wateroverlast

Op dit moment wordt volgens hem het bouwterrein ingericht. ,,Er komt een toegang tot het werkterrein via de Boxtelseweg. Daarna start de aannemer met het graven van een bouwkuip en wordt beton gestort voor de kelder waar de pompen komen te staan. Na de bouwvak wordt er een klein gebouwtje opgezet.”

In Esch is Waterschap De Dommel gestart met het ophogen van de dijk langs de Essche Stroom. Zo worden ook de Esschenaren beschermd tegen wateroverlast. Tussen de Nergena en het spoor Den Bosch-Boxtel wordt er 2,4 kilometer dijk verbeterd en aangelegd.