Nieuwe lage Diezebrug moet er over drie jaar liggen, geen hout en weinig historie

UPDATE Woontorens van zeventig meter hoog rond waterplein met nieuwe lage Diezebrug in Bossche Stadsdelta

DEN BOSCH - Nu een nietszeggend stukje Dieze in een redelijk troosteloze omgeving. Daar gaat verandering in komen. Een waterplein met een nieuwe lage Diezebrug moet de blikvanger van de Stadsdelta aan de Dieze in Den Bosch worden. Met daaromheen op de Kop van het Zand en Orthenpoort-Zuid torenflats van zeventig meter hoog en in totaal 1300 woningen. De Tramkade blijft voor een deel de speeltuin voor creatievelingen.

5 juni