Nieuwe lokale omroep Vught gestart met radio; voor televisie is meer geld nodig

VUGHT - De nieuwe Vughtse lokale omroep VOS/NOVO3 is gestart met radio-uitzendingen. De nieuwswebsite is al langer in de lucht. Het maken van televisie laat nog even op zich wachten. Daar is volgens het bestuur meer geld voor nodig.

Alleen de basissubsidie van 20.188 euro (1,39 euro per huishouden) is volgens voorzitter Wouter Schreuder van de Vughtse Omroep Stichting (VOS) onvoldoende om naast uitingen op internet en radio ook televisie te gaan maken. Donderdag 8 september vindt een raadsdialoog plaats over de toekomstplannen van de nieuwe lokale omroep in Vught.

De lokale radio-uitzendingen zijn (in Helvoirt) te beluisteren via 106.1 FM, de voormalige frequentie van de Helvoirtse Omroep Stichting (HOS). ,,Over een aantal weken wordt een tweede frequentie in gebruik genomen vanuit Vught”, aldus Schreuder. ,,Dezelfde frequentie (105.4 FM) die Avulo voorheen gebruikte. Maar we kunnen deze pas gebruiken als Avulo haar oude stek op Eikendonck ontmantelt. We hopen hierover binnenkort tot overeenstemming te komen.”

VOS heeft sinds 1 maart de zendlicentie in handen

Avulo was 36 jaar lang dé lokale omroep van Vught. Gedoe binnen de organisatie leidde er uiteindelijk toe dat de gemeente besloot een nieuwe weg in te slaan, gesteund door het Commissariaat voor de Media. Die wees per 1 maart VOS aan als nieuwe vergunninghouder voor de zendlicentie in Vught. VOS/NOVO3 wil volgens Schreuder ook graag starten met televisie.

Herhaling van zetten

Het lijkt op een herhaling van zetten. Enkele jaren geleden ging de beeldbuis in Vught op zwart door een ruzie destijds tussen het gesubsidieerde Avulo FM en LTV Televisie (zonder subsidie). Avulo wilde zelf verder met televisie en uitgroeien tot een volwaardige omroep maar dan moest er wel meer geld op de plank komen.

Dat leidde tot stevige kritiek van met name de VVD en D66. ‘Met LTV Televisie hadden we tv, die niet jaarlijks 46.150 euro kostte, maar door de breuk met Avulo hebben we die nu niet meer en nu komen de kosten op het bordje van de gemeente', aldus Mark du Maine in 2017. Dianne Schellekens van D66 liet weten in de stemtent honderd mensen te hebben gevraagd naar de wens voor lokale televisie en dat vond 75 procent niet nodig.

Weer ruzie

Toch trok Vught de portemonnee en amper een jaar later was er weer ruzie binnen de omroep. Nu vraagt VOS/NOVO3 structureel om een verdubbeling van de subsidie (zo’n 40.000 in plaats van 20.000 euro) voor berichtgeving via radio, televisie en internet. En een incidentele subsidie van 34.723 euro om op te kunnen starten. Wil de gemeente een nog professionelere omroep dan zou om op te starten 47.923 euro nodig zijn en een jaarlijkse subsidie van 87.339.



