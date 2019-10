Nieuwe Messi’s en Ronaldo’s bij vriendjesdag OSC’45

‘Wat sneu dat dit overblijft van het burgemees­ter­slek in Den Bosch’

16 oktober DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de Bossche fractievoorzitter Sjef van Creij (Gewoon-geDREVEN) ervan in juli 2017 vertrouwelijke informatie rond de burgemeestersbenoeming te hebben ‘verstrekt of bevestigd’ aan gemeenteraadslid Will Hoeben (De Bossche Groenen). Al eerder werd bekend dat het OM Van Creij ervan verdenkt de naam van de nummer één van de vertrouwenscommissie te hebben ‘verstrekt of bevestigd’ aan toenmalig wethouder Jos van Son.