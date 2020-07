Nieuwe namen bij Avans en Koning Willem I College

Met Majoor is het College van Bestuur van het KW1C weer compleet, zij het niet voor heel lang, want lid nummer drie Cor van Gerven zwaait komend voorjaar af bij het Bossche regionaal opleidingencentrum (ROC). Nieuwkomer Majoor was onder meer interim-directeur van de Radboud Docentenacademie en rector van het Canisius College in Nijmegen. Sinds januari 2016 is zij verbonden aan Avans Hogeschool, waar zij bestuurssecretaris is.