Nieuwe noodverordening voor Brabant-Noord: tóch meer dan één persoon in afhaalzaak welkom

Het is de vraag of horeca in steden als Den Bosch en Oss daar überhaupt van op de hoogte waren; er is afgelopen week nauwelijks over gecommuniceerd. Het was achteraf iets te streng, vinden ze nu op het gemeentehuis van Den Bosch. En het bleek ook onnodig ingewikkeld als restaurants en coffeeshops in een deel van de provincie aan andere regels moesten voldoen. ,,Toen duidelijk werd dat de andere veiligheidsregio’s in Brabant en Nederland een andere vertaling hadden gekozen, hebben we ervoor gekozen ook die lijn te kiezen. Dit om onduidelijkheid te voorkomen", zegt woordvoerder Bas Schel.