Nieuwe opzet om studentenwoningen eerlijker te verdelen in Den Bosch

Volgens een woordvoerster van BrabantWonen is de vraag naar studentenwoningen in Den Bosch ‘aanzienlijk’ toegenomen omdat steeds meer onderwijsinstellingen in Den Bosch zijn gevestigd. In opdracht van de Stedelijke Taskforce Studentenhuisvesting is gekozen voor de nieuwe website en een nieuwe verdeling van woonruimte.

Studentenwoningen gereserveerd

De website StudentRoomsBrabant.com wordt als onderdeel van WoonService Regionaal volledig gericht op studentenhuisvesting. De (inter)nationale student die in Den Bosch studeert aan een MBO, HBO of Universitaire onderwijsinstelling vindt op de site het studentenwoningaanbod van de aangesloten woningcorporaties: BrabantWonen, Kleine Meierij, Mooiland, PeelrandWonen, Woonveste, Woonzorg Nederland en Zayaz.

Er zijn twee zoekmodellen op de site. De meeste studentenwoningen zijn te vinden via ‘loting’ waarbij de opgebouwde inschrijftijd niet bepalend is. Bij het andere model (‘bemiddelingsmodel’) gaat het om studentenwoningen waarbij onderwijsinstellingen JADS, HAS en Avans jaarlijks studentenwoningen kunnen reserveren voor internationale studenten. Avans en HAS hebben dat inmiddels gedaan bij zo’n 60 woningen.

Meer in evenwicht

Volgens de woordvoerder van BrabantWonen is voor loting gekozen om de kans op een woning voor studenten (nationaal en internationaal) meer in evenwicht te brengen. ,,Het helpt de studenten die pas in een late fase weten dat zij op enig moment in Den Bosch gaan studeren. De opgebouwde inschrijftijd kan wel worden ingezet om een reguliere woning te vinden.’’

Volgens de woordvoerder heeft het Stedelijk Huurders Platform ‘positief’ gereageerd op de nieuwe aanpak.

Gestoffeerde kamer