Nieuwe pastoor Mariaparochie: Paul Janssen keert terug naar waar zijn loopbaan begon

Tilburger (21) gaat vrijuit na overval op Al­di-filiaal in Helvoirt, maar is volgens rechters wel medeplich­tig

DEN BOSCH - De Tilburger (21) die twee weken geleden in Den Bosch terechtstond voor een gewapende overval op een Aldi-filiaal in Helvoirt, is vrijgesproken. Een 15-jarige plaatsgenoot is veroordeeld tot tachtig uur taakstraf voor zijn betrokkenheid bij dezelfde overval.

15 november