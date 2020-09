Nieuwe school voor leerlingen Zuiderbos stapje dichterbij

VUGHT - Een spiksplinternieuwe school voor de leerlingen van de speciaal onderwijs school Zuiderbos op Zorgpark Voorburg in Vught is een stapje dichterbij. De gemeenteraad stemde donderdagavond in met de aankoop van 6733 vierkante meter extra grond voor de nieuwbouw.

De extra vierkante meters grond kosten ruim negen ton en zijn nodig voor de aanleg van een nieuw schoolplein en parkeervoorzieningen. Hoe de nieuwe school er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Daar wordt aan gewerkt. Vught hoopt aan het einde van dit jaar te kunnen starten met het aanbesteden van het werk. Het is de bedoeling dat de nieuwe school in 2023 in gebruik wordt genomen.

Ruimtegebrek

Zuiderbos, voorheen de Zwengel, kampt al jaren met ruimtegebrek. Dat leidde voor het eerst in dertig jaar tot wachtlijsten. De (V)SO-school vervult een regiofunctie en is ooit gebouwd voor 140 leerlingen (1981 vierkante meter) maar telt er inmiddels een kleine 400. Er wordt onderwijs gegeven aan kinderen (van 4 tot 18 jaar) met psychiatrische problematiek of een vermoeden ervan.

Quote Het is noodzake­lijk maar de school wordt een financieel blok aan ons been Fons Potters , D66 Vught

Zo'n 180 leerlingen zijn gehuisvest in tijdelijke voorzieningen. In twee gebouwen van Reinier van Arkel en noodunits. De tijdelijke huisvesting is in slechte staat. Reinier van Arkel wil de gebouwen slopen om plaats te maken voor een nieuwe ontwikkeling die onderdeel uitmaakt van ‘Voorburg 2.0'. Voor die tijd moet er een oplossing komen voor de definitieve huisvesting van Zuiderbos.

Volledig scherm Zuiderbos is gevestigd op Zorgpark Voorburg in Vught. © copyright Marc Bolsius

In eerste instantie werd gedacht een vernieuwbouw, vorig jaar werd besloten tot volledige nieuwbouw. De bouwkosten hiervan zijn echter vele malen hoger dan de 3 miljoen euro die de gemeenteraad in 2016 beschikbaar stelde voor alleen uitbreiding. Nieuwbouw zou eerder richting de 14 miljoen euro gaan en dat valt zwaar in Vught.

,,Het is noodzakelijk maar het wordt een financieel blok aan ons been", verwoordde Fons Potters van D66 tijdens de raadsvergadering. ,,De school staat voor veel te weinig geld in de begroting.”

Woningen voor jongeren

Hij stelde voor op een strook grond woningen te bouwen voor jongeren zodat er nog wat kan geld verdiend kan worden. ,,En dan hebben we meteen iets aan de woningbehoefte gedaan.”