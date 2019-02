Nieuwe serre met ‘open dak’ bij hotel Central in Den Bosch

Opdracht Openbaar Ministerie: aanvullend onderzoek dodelijk ongeluk Helvoirtse­weg in Vught

12:41 DEN BOSCH/VUGHT - In opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) is maandagavond bij de Helvoirtseweg in Vught ruim een uur aanvullend onderzoek verricht naar het ongeluk eind 2017 waarbij Vughtenaar Kazimir Albertus (23) overleed. Volgens wijkagent Marcel de Rouw is nagegaan met welke snelheden de automobilist (19) kan hebben gereden toen hij tegen het fietsende slachtoffer botste.