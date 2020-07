Nieuwe sport in Den Bosch: floorball

Marlous Vaarwerk (35) hockeyde heel haar jeugd in Boxtel bij MEP. Maar omdat ze uitgekeken was in het hockeywereldje en ook wel klaar was met blauwe plekken van de harde bal, hing ze haar stick aan de wilgen. Tot ze in Nijmegen, waar ze ging studeren, in aanraking kwam met floorball. ,,Op een flyer stond dat het de snelste zaalsport ter wereld was. Dat trok mijn aandacht. Het bleek een kruising tussen ijshockey en zaalhockey te zijn”, vertelt ze. ,,Met een plastic, holle bal. Beschermende kleding is daarom niet nodig; ik trek alleen mijn kousen wat hoog op.”