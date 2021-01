‘Nieuwe start’ vooralsnog ‘valse start’ in Vught; Gemeentebelangen tégen bestuursakkoord

VUGHT - ‘Een nieuwe start’ is de titel van het coalitieakkoord voor de komende 5,5 jaar in Vught. Het blijkt vooralsnog een ‘valse start’. De plannen van D66, VVD, PvdA/GL en CDA leidden donderdagavond tijdens de gemeenteraad in DePetrus tot veel kritische vragen van Gemeentebelangen. De lokalen stemden uiteindelijk tégen het akkoord.

Het onderwerp dat de gemoederen het meest bezighield was de N65. Gemeentebelangen noemt het ‘kiezersbedrog’ dat D66 en het CDA het N65-plan toch ongemoeid laten terwijl ze er de afgelopen jaren zoveel kritiek op hadden.

Verkiezingswinst

Die kritiek ging met name over de fikse financiële bijdrage (zo’n 27 miljoen euro) die van de gemeente Vught wordt gevraagd en de problemen die, door het verdwijnen van afslagen op de N65, ín Vught maar ook in Cromvoirt en Helvoirt ontstaan.

Hun campagnes waren zelfs deels gericht op aanpassing van het N65-plan en dat werd door de kiezer ook beloond. ,,Dat er geen ruimte is om het N65-plan aan te passen, is ons ook erg tegengevallen”, gaf CDA-fractievoorzitter Rutger Jans ruiterlijk toe. ,,Maar het plan ligt onder de rechter. Onze gewenste wijzigingen opnemen in het bestemmingsplan blijkt niet meer mogelijk. Dat is door een landsadvocaat uitgezocht.”

Onjuist

Volgens Gemeentebelangen-raadslid en voormalig wethouder Guus van Woesik is dat onjuist. ,,U bent toch wel op de hoogte dat u het plan terug kunt trekken, volop kunt wijzigen en opnieuw in onderhandeling kunt treden”, aldus Van Woesik. Jans: ,,Ons is duidelijk gemaakt dat dat bestuurlijk onbehoorlijk zou zijn. De aanbesteding is al in een vergevorderd stadium. De consequenties zijn dan groot, ook financieel. Dus ja, dat is mogelijk maar eigenlijk ook weer niet.”

Voor de coalitiepartijen staat de komende tijd het verbeteren en vernieuwen van de bestuurscultuur met meer aandacht voor burgerparticipatie met stip op één. Het nieuwe college gaat de eerste honderd dagen in gesprek met inwoners, (belangen)verenigingen en bedrijven. ,,We willen echt een nieuwe start", aldus D66-fractievoorzitter Dianne Schellekens. ,,Met drie mooie dorpen. We willen een debat over de inhoud. Goede ideeën en plannen omarmen we, ongeacht van wie ze komen. Daarom hebben we ook gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen.”

Een GB-motie over het openbaar maken van formatieverslagen haalde het niet. De partij betreurt dat deze transparantie niet wordt gegeven en stemde vervolgens als enige tégen het nieuwe coalitieakkoord.

Aan het einde van de vergadering werden de nieuwe wethouders Fons Potters (D66), Mark du Maine (VVD), Toine van de Ven (PvdA/GL) en Yvonne Vos (CDA) benoemd.