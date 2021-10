Nieuwe ‘Stichting Veteranen Sint-Michielsgestel’ wil zich elk jaar rond bevrijding aan inwoners presenteren

SINT-MICHIELSGESTEL - ,,We zijn geen psychiaters, maar weten wel wat er in de hersenen kan omgaan van een veteraan die tijdens een vredesmissie onder vuur heeft gelegen of bomaanslagen heeft meegemaakt. Dat hebben vrijwel alle veteranen aan den lijve ondervonden.”

Terwijl ‘Good Night Saigon’ van Billy Joel door de luidsprekers op het Meanderplein in Sint-Michielsgestel klinkt, vertelt voorzitter Mark Hueber van ‘Veteranen Sint-Michielsgestel’ waarom de jonge stichting is opgericht: ,,Tegen eenzaamheid, als ondersteuning bij PTSS, maar ook om de verhalen te vertellen”, vat hij samen. ,,Ik heb met mijn neus in het zand gelegen omdat er raketten werden afgeschoten. Ik kan mijn verhaal over mijn vredesmissies in Kirgizië, Mali of Afghanistan aan mijn vrouw of andere mensen vertellen, maar die begrijpen het niet. Veteranen weten wel waar het over gaat.”

Klankbord

Hij vervolgt: ,,De nieuwe stichting wil er zijn voor de veteranen; een klankbord zijn. Ook voor families bij eventuele toekomstige uitzendingen. Dat doen we onder meer met een maandelijks veteranencafé voor nu zo’n 45 leden. Bovendien willen we de stichting elk jaar rond bevrijdingsdag uitdragen naar de bevolking van Gestel. Er staan bij het Veteraneninstituut 108 veteranen in de gemeente geregistreerd.”

Een deel van de voertuigen die gebruikt zijn tijdens vredesmissies over de hele wereld stond op het plein.

Als eerste openbare activiteit van de stichting staan bij de ‘Gestelse Bevrijdings- en Veteranendag’ op het plein oude en nieuwe militaire voertuigen uit militaire vredesmissies in bijvoorbeeld Mali, Libanon, Bosnië, Irak of bijvoorbeeld Afghanistan geparkeerd. Kinderen kunnen zich verkleden of een hindernisbaan afleggen. Tientallen veteranen willen allerlei vragen van belangstellenden beantwoorden.

Quote De nieuwe stichting geeft saamhorig­heid, je voelt elkaar als veteraan beter aan Vincent Bakker

Chauffeur van de generaal

Vincent Bakker uit Gestel werd twee keer naar Bosnië uitgezonden en was in Afghanistan chauffeur van een generaal. ,,Best confronterend om die televisiebeelden van de Taliban in Kaboel te zien”, zegt hij. ,,Ik heb daar zeven maanden rondgelopen met het gevoel dat je iets voor die mensen kan betekenen. Of de missie voor niks is geweest? De bevolking en dan vooral de jeugd hebben geproefd dat het ook anders kan”, geeft hij aan... De nieuwe stichting in Gestel geeft saamhorigheid. Je voelt elkaar als veteranen aan. Je bent allemaal ver van huis geweest, ziet ellende, maar maakt ook leuke dingen mee.”

De nieuwe en oudere militaire voertuigen konden op het Meanderplein bekeken en soms ook worden beklommen.

De volgende ‘Gestelse Bevrijdings- en Veteranendag’ wordt in 2022 rond 23 oktober in Berlicum gehouden.

Gegijzeld in Libanon

,,Het is nu nog niet zo druk, maar ik denk dat het evenement moet groeien”, zegt Martien Swanenberg uit Berlicum. Hij laat een gehavende blauwe baret van de Unifil-missie in Libanon zien. ,,Kapot gegaan door de inslagen”, beweert hij. ,,Ik heb in Libanon heftige zaken meegemaakt. Ben zelfs gegijzeld geweest en onder schot gehouden tijdens een overval op een Nederlandse enclave. Het incident ging toen een dag later de doofpot in. Dat was toen de cultuur. De nieuwe stichting in Gestel? Je moet elkaar nog wat beter leren kennen, maar ik denk dat we als veteranen open staan voor elkaars verhalen."|