Nieuwe sushi-zaak in pand Vughterstraat; na faillissement We Love Sushi

DEN BOSCH - Sushi afhaal/bezorgrestaurant Sushi Call wil zich vestigen in het pand aan de Bossche Vughterstraat 109 dat werd gehuurd door We Love Sushi. Deze zaak werd op 4 februari failliet verklaard. Curator Van Seumeren heeft de oorzaken van het faillissement nog in onderzoek. Opvallend is dat de zaak in het eerste jaar (2018) ruim 282.000 euro omzet had en vorig jaar slechts ruim 7.000 euro.