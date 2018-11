Nieuwe transportleiding voor drinkwater in Den Bosch: ’Nagenoeg geen graafwerk nodig’

MuseumBras­se­rie Den Bosch maakt kans op ‘Raket Award’

11:39 DEN BOSCH/VUGHT - De MuseumBrasserie in het Noordbrabants Museum in Den Bosch zit in de finale van de 'Raket Award’. Een tweejaarlijkse prijs voor organisaties die mensen met een beperking een eerlijke kans geven op een baan. De ‘Raket Award’ wordt donderdag uitgereikt in Novalis in Vught.