Nieuwe vereniging van Bossche horeca-ondernemers: ‘Zorgen voor een jong tegengeluid’

,,We zijn lid van de Bossche afdeling van Koninklijke Horeca Nederland en zetten ons daar niet tegen af. Je moet ons zien als een aanvulling’’, zegt voorzitter Niels Geers. Hij is eigenaar van de Legends Sports Bar (Snellestraat). ,,Toen ik zo'n tweeëneenhalf jaar geleden deze zaak overnam had ik veel vragen. Ik wist bijvoorbeeld niet goed waar ik bij de gemeente terecht kon en hoe ik bij allerlei initiatieven kon aansluiten. Met een starterspakket willen we nieuwe leden heel praktisch helpen. Ook willen we nagaan wat voor evenementen we samen zouden kunnen organiseren als dat weer is toegestaan. Dan kunnen we zorgen voor een jong tegengeluid.’’