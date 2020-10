Nieuwe voorzitter huurdersclub Den Bosch: ‘Niet alleen praten over een uitgekauwd plan’

DEN BOSCH - Je hoeft niet in een huurhuis te wonen om op te komen voor de belangen van de huurders in Den Bosch. ,,Ik weet wat er speelt, en bovendien is het Stedelijk Huurderplatform niet de voorzitter’’, reageert de kersverse leidsvrouwe Diny Peters - Van Gorp.

In de jaren tachtig zeven jaar raadslid namens de PvdA in Den Bosch in een tijd met partij-coryfeeën als Hans Dona, Ton Lensen en Joke van der Beek. Dat lijntje tussen Van der Beek en de nu 68-jarige Diny Peters - Van Gorp is decennia later weer getrokken. Oud-wethouder Van der Beek benaderde de Bokhovense om voorzitter te worden van het Stedelijk Huurdersplatform ‘s-Hertogenbosch (SHP). ,,Ja, ik ben nog steeds lid van de PvdA, maar ik zit er niet als politica. Ik zit er voor het belang van alle huurders in Den Bosch.’’

Verbouwde boerderij

Nee, de nieuwe voorzitter van het Stedelijk Huurdersplatform ‘s-Hertogenbosch (SHP) Diny Peters - Van Gorp woont niet in een huurhuis maar in een pracht van een verbouwde boerderij in Bokhoven. ,,Om te weten en te voelen wat huurders willen, is dat ook niet nodig. Het SHP is niet de voorzitter.’’ Ze wil maar zeggen dat ze weet waar het voor de huurders om draait. ,,Om het belang van voldoende huurwoningen, betaalbare woonlasten, leefbaarheid van buurten en een transparant woningtoewijzingsbeleid’’, somt ze moeiteloos op.

Individuele belangen

,,Daar hoef je geen huurder voor te zijn.’’ En daarbij komt dat binnen het SHP vrijwel alleen maar huurders vertegenwoordigd zijn in het dagelijks en algemeen bestuur en het platform voor individuele huurdersbelangenverenigingen.

Den Bosch van mezelf maken

Oud-wethouder en oud-voorzitter Joke van der Beek (PvdA) polste oud-raadslid en partijgenoot Peters, in de jaren tachtig, als voorzitter. ,,Waarom ik daar ja op gezegd heb? Nog even los van het belang voor de huurders vind ik het leuk om na drie jaar Suriname en twee jaar Groningen, Den Bosch weer een beetje meer van mezelf te maken.’’ Detail: Peters volgde aan het begin van dit jaar Van der Beek op als lid van de Raad van Toezicht van het Koning Willem I College.

Gruwelijk fel

Er verschijnt een brede lach op haar gezicht als Van der Beek ter sprake komt, die kon als voorzitter van het SHP gruwelijk fel voor de dag komen. ,,Nee joh, ik was ook altijd meer bestuurder dan politica. En daardoor juist wat formalistisch.’’ Peters is juriste, richtte in Den Bosch het Buro voor Rechtshulp mee op en gebruikte haar kennis en ervaring aan de Universiteiten in Tilburg en Groningen en in Suriname. ,,En ik heb een mediationopleiding gevolgd. Dan zoek je naar gemeenschappelijke zaken en probeer je te verbinden.’’

Uitgekauwde plannen

Haar gemeenschappelijke doel mag duidelijk zijn: bij de gemeente en de woningcorporaties opkomen voor de belangen van de huurders. Over het verbinden heeft de nieuwe voorzitter een duidelijk idee. ,,Het gaat er om dat de huurders op tijd betrokken worden bij plannen in hun buurt of wijk. Dus niet halverwege een al uitgekauwd plan van de gemeente of corporaties voorgelegd krijgen, maar de huurders van begin af aan mee laten praten. Niet alleen serieus luisteren, maar daar ook beter van worden en er naar handelen.’’

Betaalbaarheid

Waarover? ,,Over de betaalbaarheid van de woningen, het aantal woningen. Dat er wijken komen met een evenwichtige opbouw, waarbij gekeken wordt naar inkomen en leeftijd. We moeten er ook in Den Bosch voor oppassen dat bewoners met problemen in een beperkt aantal wijken terecht komen. Help die mensen, kijk en praat over extra begeleiding daarin.’’

Handtekening

Op tafel ligt de woonvisie van de gemeente Den Bosch, daarin in onder meer vastgelegd dat er de komende tien jaar 10.000 nieuwe woningen gebouwd gaan worden. ,,Niet allemaal huurwoningen, maar de SHP zet elk jaar wel een handtekening onder de prestatieafspraken met de gemeente en de corporaties. Ik moet er als onafhankelijk voorzitter met het bestuur voor zorgen dat de huurders gehoord worden. Elk jaar weer.’’

Diny Peters - Van Gorp (68)

Doctoraal Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen Van 1982 tot 1989 PvdA-raadslid in Den Bosch Sinds 2000 eigenaar van Ninox Colsultancy, ondersteuning van overheden en onderwijsinstellingen bij vernieuwingen in de organisatie en ICT-toepassingen Lid van de Raad van Toezicht van het Koning Willem I College Extern lid examencommissie Hogeschool Utrecht, Tolk en Nederlandse gebarentaal