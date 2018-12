Nieuwe voorzitter Wijktafel West blij met 75.000 euro voor Beatrixpark

Het nieuwe bestuur van deze Wijktafel heeft zich donderdagavond voorgesteld tijdens een bijeenkomst in sociaal cultureel centrum De Helftheuvel.

Hans Kieft is sinds enige tijd commissielid voor Leefbaar ’s-Hertogenbosch. Om belangenverstrengeling te voorkomen is het niet toegestaan om het voorzitterschap te combineren met het zijn van raadslid of commissielid.

Buurtcentrum

Zijn opvolger Jesse Hamel woont sinds vier jaar in Den Bosch-West en is al geruime tijd met enkele nieuwe bestuursleden actief bij het bewonersplatform De Kruiskamp Ons Buurtje. Het platform kan binnenkort terecht in een ruimte aan de Churchillaan. ,,Daar zijn we heel blij mee. Maar het zou ook mooi zijn al we een eigen buurtcentrum krijgen. Want het sociaal cultureel centrum De Helftheuvel ligt voor een aantal wijkbewoners te ver weg’’, zegt Hamel.

Hamel beseft dat er al jarenlang tevergeefs wordt gevraagd om een eigen buurtcentrum. ,,Maar ik heb het idee dat de politiek de wens serieus neemt. De wens om het Beatrixpark op te knappen kan gelukkig in vervulling gaan. Een tijdje geleden heeft de wijkmanager laten weten dat de gemeente er zo’n 75.000 euro voor uittrekt. Dat wordt voor een deel besteed aan nieuwe speeltoestellen.’’

Schutskamp