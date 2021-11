Nieuwe VVD-gezichten in nieuwe gemeenteraad na verkiezingen 2022

Weer open, weer dicht ... Weer open, weer dicht: ‘Theaters lijden dubbel leed’

DEN BOSCH - In de middag naar een show of film is het nieuwe ‘avondje uit’. Maar voor je binnen mag, moet je eerst handen ontsmetten, mondkapje op, je QR-code laten scannen en 1,5 meter afstand houden. De spontaniteit is er inmiddels wel van af. Waar kunnen we nog terecht in Den Bosch en omgeving?

29 november