Nieuwe wachtruimte bij spoedeisende hulp JBZ

,,Op dit moment staat er nog een tent voor de Spoedeisende Hulp die extra wachtruimte biedt. Deze is er gekomen zodat patiënten anderhalve meter afstand kunnen houden van elkaar”, zegt een woordvoerster van het Bossche ziekenhuis. ,,Maar we willen onze patiënten in de winter een comfortabel onderkomen bieden en de tent is te koud in de winter. Daarom krijgt de Spoedeisende Hulp een uitbouw die twee jaar blijft staan. De uitbouw wordt goed geïsoleerd en heeft dezelfde luchtbehandelingsinstallatie als het ziekenhuis. De verbouwing is ongeveer drie weken geleden begonnen.”