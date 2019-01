Nieuwjaarsboodschap en debat met Jerry Afriyie bij Babel in Den Bosch

Voor RUW is de figuur van Zwarte Piet centraal onderdeel geworden van de discussie over racisme in Nederland, En hebben de gebeurtenissen rond de sinterklaasintochten tot geschrokken en bezorgde reacties geleid. Afriyie spreekt over zijn doelen en zijn motieven. Daarna gaat hij in gesprek over de vraag waar deze strijd rond de aard en aanpak van racisme toe gaat leiden.



Met onder meer de volgende vragen die aan de orde komen: Kunnen we elkaar nog verstaan? En als we niet meer dezelfde taal spreken, hoe denken we dán nog een inclusieve samenleving te bereiken?