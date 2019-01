Nieuwjaarsconcert Kunst & Vriendschap Vught met bekende bariton Hein Remmers

Voorgelei­ding na beroving vrouw in rolstoel nog niet zeker

11:57 Den Bosch - Volgens een woordvoerder van de politie wordt vandaag duidelijk of de vrouw (30) die vrijdag werd aangehouden voor een gewelddadige overval in Den Bosch op een vrouw (65) in een rolstoel wordt voorgeleid bij de rechter-commissaris.