Nieuwjaarsduik in Den Bosch: ‘Peanuts onder deze lenteachtige omstandigheden’

Geen schreeuwende mensenmassa in het water, geen erwtensoep met worst, geen opzwepende muziek, geen Bossche Reddingsbrigade die een oogje in het zeil hield. Binnen de kleinschalige setting was het plezier er niet minder om.

„Dat is tien!”, roept Romeo da Silva triomfantelijk nadat hij rond het middaguur zijn missie heeft volbracht. „Het is voor mij een traditie om hier al plonzend het nieuwe jaar in te luiden. Toegegeven: peanuts onder deze lenteachtige omstandigheden. Dat er geen toezicht is, ervaar ik niet als een probleem; we houden elkaar wel scherp in de gaten.” Dit keer is zijn 7-jarige zoon Romeo da Silva, die zijn ‘duikdebuut’ maakt, eveneens in het koude water gesprongen. Zijn opa, Romeo da Silva, heeft het schouwspel met plezier vanaf het strand gadegeslagen.

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Verrassende toegift in de vorm van een glijbaanact. © Chris Korsten

Voor de familie Sikkema uit Dinther is het de primeur. „Het is nu of nooit”, benadrukt vader Albert die in gezelschap verkeert van zijn vrouw Anneke en zoon Jarne. „Normaal gaan we rond deze tijd skiën in Oostenrijk. Dit jaar vonden we Rundhausen al ver genoeg.” Noodgedwongen rent hij tweemaal het water in, eerst mét en daarna zonder pet. „Ik hou niet van half werk, vandaar dat ik helemaal kopje ben gegaan”, verduidelijkt hij even later.

Schijndelnaar Arthur Rijken is met zijn zoon Job, dochter Lotte en buurtgenoot Steffie van Houtum óók het water ingedoken. Zijn vrouw Miranda, die als coach c.q. hulpverlener in nood fungeert, is toeschouwer. Ze wordt nog getrakteerd op een toegift in de vorm van een verrassende glijbaanact die het jolige kwartet haar voorschotelt.

Volledig scherm Voor de familie Sikkema uit Dinther was het de primeur om op Nieuwjaarsdag in het koude water van de Oosterplas te duiken. © Chris Korsten