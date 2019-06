Nigel van 11 uit Rosmalen maalt niet om 110 kilometer per uur

ROSMALEN - Nigel Hendricks kreeg al een kart voordat de passie er was. Nu droomt hij van podiumplekken en een ritje in een Formule 1-auto.

Met een vader en opa’s die allemaal een liefde voor zowel karten als motorcross hebben, was het vrij logisch dat Nigel Hendricks op 5-jarige leeftijd niet een fiets kreeg, maar mocht kiezen uit een crossmotor of kart. ,,Nadat ik wat geoefend had, bleek dat het karten me wat beter lag, dus ben ik daarin verdergegaan’’, vertelt hij. In het begin met horten en stoten, later volle bak vooruit.

ADHD

,,Ja, wij zijn nogal fanatiek’’, vertelt vader Patrick. ,,Dus we hadden vanaf het begin wel de intentie dat Nigel wedstrijden moest kunnen rijden. En we zagen ook dat hij talent had, maar het lukte hem niet om te winnen.’’ Moeder Lindsay vult aan: ,,Dan reed hij de snelste rondetijd op de laatste plek, bijvoorbeeld. Ook op school merkten wij dat het qua concentratie niet lekker liep. Toen bleek dat Nigel ADHD had, vielen er wat puzzelstukjes op zijn plek.’’

Medicatie, handvatten voor de ouders en één-op-één-training voor Nigel brachten hem waar hij nu staat. ,,In groep 4 viel ineens het kwartje. Sindsdien gaat het supergoed. Nu zit ik als 11-jarige bij TK Racing in een klasse waar ik eigenlijk pas over twee jaar in hoor te komen, en haal ik op de rechte baan een topsnelheid van 110 kilometer per uur.’’ Moeder Lindsay: ,,Dat moet je als moeder eigenlijk niet willen weten.’’

Grote droom

Het is zijn grote droom om uiteindelijk de stap naar de autosport te maken. ,,Als ik een keer in een Formule 1-auto zou kunnen racen ... of er alleen maar in zitten’’, droomt hij weg. ,,Ja, want realistisch is die droom natuurlijk niet’’, vult zijn vader aan: ,,Want dat soort budget zit er niet in.’’

Maar zijn zoon is niet voor één gat te vangen. ,,Geloof me maar, zo’n stap gaat er komen, pap. Het hoeft niet nu of net als Max Verstappen op mijn zeventiende. Alles op zijn tijd.’’

Verstappen als voorbeeld

Eén keer stond hij er met zijn neus bovenop. De Grand Prix van Spa Francorchamps woonde hij bij. ,,Dat was het beste weekend uit mijn leven. Eerst de wedstrijd en toen nog naar de fanzone. Ik stond amper een meter van Max af! Zo dichtbij; die kans krijg ik nooit meer’’, glundert hij. Thuis kijkt hij alle wedstrijden op tv. En hij weet er natuurlijk ook alles van. ,,Eigenlijk had Bottas gewoon een penalty moeten krijgen. Die stuurde gewoon op Max in. En Hamilton deed het echt wel ‘zeven kleuren in zijn broek’, toen Max achter hem reed.’’

Kampioen

Zijn eigen doel is net als dat van zijn grote voorbeeld: het kampioenschap halen. ,,Eerst bij de junioren en dan bij de senioren.’’