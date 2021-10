NL Alert voor grote brand bij schrootbedrijf AVI in Den Bosch, dikke rookwolken hangen boven bedrijventerrein

DEN BOSCH - Bij schrootbedrijf AVI in Den Bosch is donderdag rond het middaguur een grote brand ontstaan. Een autowrak op het terrein vatte vlam. De brandweer is met meerdere voertuigen en een blusboot ter plaatse om de brand te blussen. De dikke rookwolken zijn in de wijde omgeving te zien.

Eerder dit jaar brak er ook een grote brand uit bij AVI in Den Bosch. Momenteel hangen er hangen dikke rookwolken boven een deel van dat bedrijventerrein.

Directeur Leendert Gerrits zegt dat medewerkers eerst zelf hebben geprobeerd om de brand te blussen. ,,De brandweerslangen lagen al klaar.” Broer Sjef is bezig om ander schroot met een machine van de brandhaard weg te krijgen. De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse om de brand te blussen. Ook is de blusboot weer opgeroepen, deze moet vanuit Tiel komen. De omgeving is door de politie deels afgesloten.

Bewakingscamera's

De directeur was vanochtend op het bedrijf in Helmond. Daar zag hij via bewakingscamera’s het begin van de brand. ,,Een autowrak is spontaan in brand gevlogen. Ik ben natuurlijk meteen met de auto naar Den Bosch gereden.”, aldus Gerrits.

Op het terrein zijn afgelopen tijd maatregelen genomen om een brand zoals die in het voorjaar te voorkomen. Wat AVI daar nu aan heeft? ,,Ik denk dat het helpt. Er liggen blusslangen en we hebben meteen de brandweer gealarmeerd.” Gerrits verwacht later vandaag meer te kunnen zeggen. Hij baalt gruwelijk van weer een brand. ,,Ik word er gek van.”

Radeloos

Gerrits zegt dat hij alles doet om brand te voorkomen: ,, We houden het 24 uur per dag in de gaten, maar dit gaat zo snel. Je zult zien dat iedereen over me heen valt, maar ik weet niet wat ik nog meer kan doen”, aldus de radeloze directeur.

De provincie Noord-Brabant legde na de vorige brand een boete van 150.000 euro op. Volgens toezichthouders van de provincie lag er op de dag van de brand te veel shredderafval op het terrein. Of dat wederom het geval is, dat is niet duidelijk.

