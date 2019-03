NL Doet in Vught: 'We doen het uit liefde en zorg voor de natuur’

Vught lijkt deze druilerige zaterdagmorgen rond tien uur nog in diepe rust. Met nauwelijks verkeer en mensen op straat. Maar in De Kwebben, het natuurgebied in het zuidelijke gedeelte van het dorp, zijn toch al zo'n twintig enthousiastelingen druk bezig met het onderhoud, planten en snoeien van bomen in het Vughtse natuurpark. Ze doen dat in het kader van NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland.

Natuurgebied onderhouden

Het is bijna vanzelfsprekend dat Robin van Dijk, een natuurliefhebber pur sang, bij dat onderhoud van de partij is. De Vughtenaar is adviseur Natuur en landschap bij de Provincie-Noord Brabant in Den Bosch, en maakt deel uit van de Natuur- en milieugroep Vught. Als lid van de Kwebbengroep begeleidt hij deze zaterdag met zichtbaar veel plezier de vrijwilligers bij het onderhoud van het Vughtse natuurgebied in de wijk De Baarzen.

,,We zijn blij dat we als Kwebbengroep vandaag deel uit mogen en kunnen maken van NL Doet in Vught.” laat Van Dijk weten. ,,Want dit is toch een mooie gelegenheid om je als natuurclub en als natuurgebied te laten zien aan de bevolking van Vught. De opkomst van de vrijwilligers valt me, gezien het druilerige weer en harde wind, niet tegen.”

Bomen snoeien

Maartje en Arlo Schreurs uit Vught hebben met hun zoontjes Finn (8) en Noah (5) de slechte weersomstandigheden getrotseerd en doen mee aan het onderhoud van De Kwebben. Met windjacks, handschoenen en laarzen aan zijn ze druk met het het snoeien van een boom in het natuurgebied. Ze worden daarbij geholpen door deskundige en enthousiaste aanwijzingen van Van Dijk met aangename dictie uitgesproken. ,,We vinden het sowieso leuk om met ons gezinnetje regelmatig samen activiteiten te ondernemen. Arlo en ik doen vandaag ook vooral mee uit liefde en zorg voor de natuur en het milieu", verklaart moeder Maartje de reden van meedoen aan NL Doet 2019.

,,Ik hoop wel dat onze kinderen door het meedoen aan deze actie ook wat milieu en natuur bewuster worden. De kinderen blijken het tijdens het snoeien in ieder geval prima naar de zin te hebben. De enthousiaste vrijwilligers worden tijdens de pauze in het Kwebbenpark voorzien van koffie, thee of frisdrank geserveerd door cliënten met een beperking van zorginstelling Cello, uit de flat in de nabijgelegen Van Sonstraat. ,,Goed dat deze cliënten op deze manier integreren op deze mooie dag", vindt Robin van Dijk.