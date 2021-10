NM Kamp Vught in de prijzen; internationale erkenning voor getoonde film

Actuele betekenis

De (interactieve) film wordt getoond in de ‘reflectieruimte’, waar de bezoeker na het zien van de in 2019 vernieuwde vaste expositie en het authentieke kampterrein vanuit het motto ‘herdenken is nadenken’ wordt uitgedaagd zich te buigen over zijn eigen rol in de maatschappij. Keuzebewustzijn, verantwoordelijkheid en vooroordelen spelen hierbij een grote rol, en dat is precies waar ‘Niet alles is wat het lijkt’ over gaat.

Slachtoffer, dader of omstander?

,,De titel, ‘Niet alles is wat het lijkt’, dekt eigenlijk heel goed de lading”, zegt de Bossche schrijver-regisseur Kortooms. ,,In de meeste gevallen weet je helemaal niet hoe iets écht in elkaar steekt. Het is makkelijk om snel een aanname te doen maar het is veel moeilijker en tijdrovender te achterhalen of die klopt. Zonde, want daarom kunnen zaken waarbij men alleen op foutieve eerste indrukken handelt makkelijk uit de hand lopen. In de film proberen we daarmee te spelen door ná iedere scène óók te laten zien wat eraan voorafging. Want dat kan de hele boel soms nét in een ander daglicht zetten.”