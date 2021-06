NM Kamp Vught voegt zeldzaam bloesje toe aan expositie ‘Mode op de bon’: herinnering aan roerige tijd in Nederlands-Indië

VUGHT - Een witte blouse met geborduurde teksten en tekeningen die herinneren aan een roerige tijd in Nederlands-Indië. Op de rechterschouder staat S.F. Kanigoro; dit staat voor Suiker Fabriek Kanigoro bij Madioen op Oost-Java. Deze bijzondere schenking ontving Nationaal Monument Kamp Vught recent van een bezoeker. Het bloesje is toegevoegd aan de expositie ‘Mode op de bon’.

Van november 1945 tot eind mei 1947 was Suiker Fabriek Kanigoro een republikeins kamp, waar onder anderen Nederlandse vrouwen en hun kinderen werden geïnterneerd. Het kamp was ondergebracht in enkele huizen en loodsen van de fabriek, omheind met prikkeldraad. Soms mochten de gevangenen naar het naburige zwembad.

Zeldzaam object

Ook daarvan is een kleine tekening te zien op het bloesje. Het bloesje is geschonken uit de nalatenschap van Tine Groenewald, voormalig gevangene van Madioen. Navraag bij het Indisch Herinneringscentrum in Den Haag wijst uit dat het om een zeldzaam object gaat; er zijn weinig kledingstukken zoals dit bloesje bewaard gebleven uit de kampen in Nederlands-Indië.

Volledig scherm De feestrok staat nu bij de ingang van NM Kamp Vught. © Jan van de Ven

De authentieke naoorlogse vrijheidsrok van verzetsstrijder Mies Boissevain-van Lennep heeft eveneens een prominente rol in de tentoonstelling ‘Mode op de bon.’ Om aandacht te vragen voor deze tentoonstelling én voor wat oorlog, vrede en vrijheid voor mensen betekent, werd vrijdag een grote raamsticker onthuld bij de entree van het museum.

Volledig scherm Jeroen van den Eijnde en Nan van Schendel scannen de qr-code van de podcast ‘Oorlog, vrede en vrijheid’. © Jan van de Ven

Met een qr-code kunnen bezoekers en voorbijgangers fragmenten beluisteren van de podcast ‘Oorlog, vrede en vrijheid’. Gemaakt door Bibliotheek Vught (onderdeel van Huis73), podcastmaker Marcia Sandee en leerlingen van De Springplank, De Koningslinde en De Schalm. ,,De podcast maakt duidelijk dat grote begrippen als oorlog, vrede en vrijheid voor kinderen betekenis krijgen als ze er met hun eigen verbeelding woorden aan geven", aldus Nan van Schendel (directeur Huis73). ,,Zo mooi en ontroerend om naar te luisteren.”

Lapjes met persoonlijke boodschap

De lancering van de podcast werd gecombineerd met de plaatsing van een vier meter hoge feestrok op het voorterrein van Nationaal Monument Kamp Vught. Deze enorme feestrok is gemaakt ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid en was eerder te zien op het Marktveld in Vught. Scholieren, hun ouders en opa en oma’s bewerkten 1400 lapjes met een persoonlijke boodschap. ,,De feestrok is een kleurrijke eyecatcher voor de expositie, die vanwege de lange sluiting van ons museum pas sinds kort te zien is. Mooi dat dit product van een gezamenlijke Vughtse inspanning nu weer te bewonderen is voor de duizenden bezoekers uit alle delen van ons land die wij de komende maanden ontvangen”, aldus Jeroen van den Eijnde, directeur van Nationaal Monument Kamp Vught.

Ook leerlingen van de mbo-opleiding Junior Stylist van het KW1C lieten zich inspireren door mode in de oorlog. Vier winnende ontwerpen kregen een plekje in de expositie ‘Mode op de bon’. Een pak van parachutestof, een jurk van een koffiezak en kranten, een creatie met oranje (kamp)driehoeken en een jurk van hergebruikte theedoeken.

Volledig scherm De winnende ontwerpen van leerlingen van het KW1C. © Floris van Bergen

Volledig scherm Eerder stond de 'feestrok' met 1400 lapjes stof met een persoonlijke boodschap aan het Marktveld in Vught. © Peter De Bruijn