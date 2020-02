Nog dit jaar glasvezel voor 10.000 woningen in Den Bosch-West

Buitengebied

Als de 55.000 adressen zijn aangesloten, blijven ongeveer vijfhonderd woningen aan de randen van de gemeente over. Voor deze woningen in het buitengebied maakt het telecombedrijf per gebied een apart plan. Met de bewoners wordt dan bekeken of aansluiten tegen een meerprijs mogelijk is, zoals ook met de buurtvereniging van Gewande gedaan is.