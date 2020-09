Nóg een afvalbak aan Bossche deuren is niet verplicht

Wethouder Jan Hoskam (Afvalstoffendienst) presenteerde aan het begin van deze maand de afvalvisie voor de komende jaren met daarin een vierde container voor inwoners met een perceel ruim genoeg voor een bak om plastic, blik en drankkarton in te verzamelen. Bij die presentatie was geen sprake van vrijwilligheid, maar is de keutel ingetrokken omdat via de site van de gemeente en op social media de kritiek groot was. De trek in nóg een container is er niet.