Nog één groot distributiecentrum en dan is het gedaan met de ruimte in Den Bosch

Straks geen hoogspan­nings­mast meer recht voor de deur in Den Bosch

6:33 DEN BOSCH - In Den Bosch ligt over een jaar of vijf, zes een deel van de hoogspanningskabels onder de grond. De gemeente heeft zich gemeld voor een regeling waarbij netbeheerder Tennet over een lengte van ongeveer 7,5 kilometer bovengrondse lijnen onder de grond gaat leggen. Dat werk moet in 2025-2026 klaar zijn en kost 27 miljoen euro: 3,5 miljoen euro per kilometer.