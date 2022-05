Nog één keer alles uit de kast om De Graafse Akker over te nemen

In september van vorig jaar kreeg beheerder Stichting Transfarmers de kans om het stuk groen in Oost over te nemen van woningbouwvereniging Zayaz. Voor 1 juli moet 255.000 euro binnen zijn en op dit moment is er nog 65.000 euro nodig. Wat nu binnen is gehaald, is grotendeels via crowdfunding behaald.