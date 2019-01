Nog één keer Totilas in Den Bosch

In 2010 was Totilas voor het laatst te zien in Den Bosch. Eerst in februari, bij het afscheid van zijn vader Gribaldi, die negen dagen later overleed aan een gescheurde aorta. In maart van dat jaar won Totilas samen met Edward Gal de wereldbeker dressuur tijdens Indoor Brabant. En hij werd voor het tweede jaar op rij gehuldigd als KWPN Paard van het Jaar. Tijdens hun gezamenlijke carrière sleepten ze verder de titel van Europees kampioen en wereldkampioen binnen plus vele internationale Grand Prix-overwinningen.

Volledig scherm Samen met Edward Gal won Totilas in 2010 de wereldbeker dressuur in Den Bosch. Inmiddels is de zwarte hengst negentien jaar oud en gestald op Gestüt Schafhof in Duitsland. © ANP

De Olympische Spelen haalde Totilas echter nooit. Het dier werd in 2010 voor een recordbedrag van naar verluidt tussen de tien en vijftien miljoen euro verkocht aan een Duitse concurrent: Matthias Alexander Rath. Later bleek dat dit het startsein was voor de aftakeling. Na miscommunicatie met zijn nieuwe ruiter en langdurig blessureleed verdween het paard uiteindelijk zonder succes van het wedstrijdtoneel.

Met pensioen

Inmiddels is de zwarte hengst negentien jaar oud en gestald op Gestüt Schafhof, waar Rath traint en woont. Als dekhengst is hij nog altijd in trek en in die hoedanigheid maakt hij vrijdag 1 februari zijn opwachting in de Brabanthallen in Den Bosch. Samen met een aantal nakomelingen, onder wie zijn KWPN-goedgekeurde zonen GLOCK’s Toto Jr., GLOCK’s Total U.S. en GLOCK’s Trafalgar. Ook zijn kleinzonen Kayne, Koning, King Karim en GLOCK’s Taminiau ontbreken niet.