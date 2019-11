Nog eens duizend plaatsen voor fietsen bij station Den Bosch

DEN BOSCH/ZALTBOMMEL - In de fietsenstalling aan de achterzijde van het station in Den Bosch zet niemand graag zijn fiets neer: te weinig ruimte, stank én fietsen die gesloopt worden. De gemeente wil er binnen twee jaar ruimte maken voor nog eens duizend fietsen. Waar, is nog de vraag.