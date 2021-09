Nog eens één miljoen euro voor cultureel Den Bosch, vooral voor maken van nieuw werk

Verbijste­ring bij basis­school dat oud-leerkracht Jeffrey zijn ex Clarinda doodstak: ‘Iedereen is geschrok­ken’

13 september Dit had niemand verwacht, de ouders niet en de leerkrachten van de basisschool De Beurthonk in Odijk ook niet. Hoewel Jeffrey al kort na zijn aanstelling de school verliet, is iedereen die hem kent verbijsterd. De man uit Nieuwegein bracht vorige week zijn ex-partner met een aantal messteken in Den Bosch om het leven.