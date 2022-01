Nog geen plek bezet, maar al wel 3 ton aan kosten voor polderopvang

Man gooit iets in De Dommel tijdens achtervol­ging door Den Bosch, politie duikt vuurwapen op

DEN BOSCH - De politie vond tijdens een zoektocht zaterdagmiddag een vuurwapen in het water vlakbij de Wilhelminabrug in Den Bosch. De zoektocht in de Dommel begon vrijdagavond nadat een verdachte man iets over de reling van de brug gooide.

8 januari