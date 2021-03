Nog hoger en dus nog meer woningen tussen station Oost en stadion De Vliert: ‘En dan vooral betaalbaar’

JBZ loopt achter­stand knie- en heupopera­ties in: sneller geholpen en eerder naar huis als het kan

4 maart De wachtlijst voor knie- en heupoperaties in het Jeroen Bosch Ziekenhuis is door corona fors opgelopen. De achterstand wordt nu ingelopen. Daarvoor loopt nu een proef waardoor mensen sneller kunnen worden geholpen en als het mogelijk is eerder naar huis kunnen.