Nog in de zomer rotonde bij buurt De Lanen

ROSMALEN - Met de bouw van woonbuurt de Lanen, de groei van kindcentrum Campus aan de Lanen en de ontwikkeling van het centrum van de Groote Wielen neemt het verkeer in dit deel van de wijk toe. Aanleiding voor de gemeente om een rotonde aan te leggen op de kruising van de Vlietdijk en de straat Meander.

Delen per e-mail

De aanleg ervan staat gepland voor juli/augustus dit jaar, zegt een woordvoerder van de gemeente. ,,We willen dat iedereen veilig en comfortabel van A naar B kan reizen. We hebben daarbij extra aandacht voor verkeersveiligheid rond scholen en sportvoorzieningen. We leggen daarom een rotonde aan zodat kinderen een veilige oversteek kunnen maken.”

Verkeersbesluit

Omdat er ook borden komen te staan en tekens op de weg, moet het college een verkeersbesluit gaan nemen. Op dit voornemen zijn geen bezwaren ingediend", aldus de woordvoerder. ,,Het definitieve verkeersbesluit zijn we nu aan het voorbereiden. Vooruitlopend op de komst van het centrum leggen we deze rotonde in juli/augustus van dit jaar aan.”

Buurt de Lanen

De Lanen is de laatste buurt waar gebouwd wordt. Als dit deel van de wijk Groote Wielen klaar is, dan staan er in totaal 730 nieuwe woningen. Verschillende ouders en kinderen moeten de Grote Vliet oversteken om bij school en kinderopvang te kunnen komen. De nieuwbouw van Campus aan de Lanen wordt naar verwachting eind dit jaar in gebruik genomen.

Het is de bedoeling dat vanaf 2024 gebouwd gaat worden in het laatste kwadrant van de wijk, de Noordoosthoek. Daar is nog plek voor rond 2.000 woningen.