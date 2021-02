Nog maar op een beperkt aantal Bossche middelbare scholen loten voor een plekje in de brugklas

DEN BOSCH/VUGHT - Hartstikke mooi voor het Vughtse Maurick College, het predicaat Superschool van Elsevier Weekblad voor wat betreft de leerweg vmbo basis, reageren de Bossche schooldirecteuren op een artikel in Brabants Dagblad . Maar het systeem van centrale toewijzing in Den Bosch een ‘keuzecarrousel’ noemen, dat klopt niet.

,,Als je het zo zegt, lijkt het net alsof je je als leerling voor drie middelbare scholen op moet geven en bij een van die drie wordt geplaatst’’, zegt Jean Wiertz, rector van het Sint-Janslyceum, in zijn hoedanigheid als voorzitter van het DOVO (Directeuren-Overleg Voortgezet Onderwijs). ,,Alsof het een loterij is en dat is absoluut onjuist.’’

Volgens Wiertz is er op dit moment nog maar een beperkt aantal middelbare scholen in Den Bosch dat ruimtelijk tegen haar grenzen aanloopt. ,,Het Ds. Pierson College kan maximaal 320 leerlingen kwijt, het Rodenborch-College 350, het Van Maerlant 185 en Helicon 162. Bij deze meeste Bossche scholen is er geen limiet en kun je altijd terecht als je voldoet aan de voorwaarden. Bij het Sint-Jans is dat bijvoorbeeld dat je minimaal een mavo-advies moet hebben.’’

Ruim negentig procent krijgt zijn zin

Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, dan wordt er geloot. Computergestuurd en met toezicht door een notaris. Dat is hoe het sinds zeven jaar gaat in Den Bosch. De ervaring leert dat ruim negentig procent van de leerlingen terecht kan op de school van hun keuze. Zo'n acht procent komt uit bij keuze twee. Wiertz: ,,De derde keuze komt eigenlijk niet voor.’’ De uitkomst van de centrale toewijzing is dit jaar op 30 maart bekend.

Het Maurick College loot zelfstandig, bewust een paar weken eerder dan Den Bosch, zodat leerlingen die in Vught buiten de boot vallen zich alsnog elders in kunnen schrijven. De trek van de stad naar de dorpen, die rector Ben van den Anker van het Maurick ziet, ziet Wiertz niet. ,,Hij wekt bovendien de suggestie dat er daarbij een link is met de kwaliteit van het onderwijs. Daar is geen enkele onderbouwing voor.’’