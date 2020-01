Nog maar tot drie uur markten op de woensdag in Den Bosch

In Den Bosch trainende wereldkam­pi­oe­ne Poptoleva popelt om als prof te beginnen

10:05 Venelina Poptoleva maakt lange dagen bij Jumbo in het distributiecentrum, maar droomt van een wereldtitel in het profboksen. Met hulp van bokscoach Henni Mandemaker wil ze snel het profcircuit in.